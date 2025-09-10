Sensible Medicine

Sensible Medicine


This Fortnight in Medicine VIII

Adam Cifu, MD
and
John Mandrola
Sep 10, 2025

Transcript

Last week, John was at the European Society of Cardiology conference in Madrid, and Adam was at the Preventing Overdiagnosis 2025 International Conference in Oxford. A conversation about what we learned.

Digitoxin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction

Beta-Blockers Post-MI: A Clear Clinical Message

Aspirin in Patients with Chronic Coronary Syndrome Receiving Oral Anticoagulation

How does decontextualised risk information affect clinicians’ understanding of risk and uncertainty in primary care diagnosis? A qualitative study of clinical vignettes

How do we talk about overdiagnosis of mental health conditions without dismissing people’s suffering?

