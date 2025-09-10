This Fortnight in Medicine VIII

Last week, John was at the European Society of Cardiology conference in Madrid, and Adam was at the Preventing Overdiagnosis 2025 International Conference in Oxford. A conversation about what we learned.
Digitoxin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction
Beta-Blockers Post-MI: A Clear Clinical Message
Aspirin in Patients with Chronic Coronary Syndrome Receiving Oral Anticoagulation
How does decontextualised risk information affect clinicians’ understanding of risk and uncertainty in primary care diagnosis? A qualitative study of clinical vignettes
How do we talk about overdiagnosis of mental health conditions without dismissing people’s suffering?